Кличко: Летом мы отремонтируем максимум дорог из запланированного объема

Ориентировочный срок окончания масштабных работ на улице Елены Телиги - конец августа 2018 года.

Летом в Киеве отремонтируют максимальное количество дорог из запланированного объема, и все они должны соответствовать европейским стандартам. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции работ на улице Елены Телиги.

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Капитальный ремонт этой улицы начали в прошлом году. Планируется отремонтировать участок от проспекта Бандеры до улицы Довженко.

“Улица Елены Телиги капитально не ремонтировалась с 1977 года. Срок эксплуатации дороги 8-10 лет. Затем надо делать ремонт. Вы можете себе представить - дорога уже отработала 4 срока эксплуатации“, - подчеркнул мэр.

Ориентировочный срок окончания масштабных работ на Телиги - конец августа 2018 года. Стоимость капремонта - 200 миллионов гривен.

В прошлом году здесь установили бортовой камень на участке 4,2 км и устроили нижней асфальтный слой. На сегодня на завершающем этапе работы по устройству нижнего слоя покрытия, начато устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и выполнены работы на участке от Довженко до Дорогожицкой, продолжаются работы по перестановки бортового камня, устройство ФЭМов на тротуарах, установка ограждения “Нью-Джерси“. Завершен ремонт подпорной стенки. Все работы выполняются ночью, чтобы минимизировать неудобства для киевлян, связанные с ремонтными работами.

Кличко напомнил, что стоит задача не уменьшать объемов ремонта дорог и межквартальных проездов. В частности, в 2016 году капитально отремонтировали 200 км, в 2017 - 300 км и в этом году также планируют обновить не менее 300 км дорог и проездов. Кроме того, напомнил он, подрядчики, которые ремонтируют дороги, дают гарантию 5 лет.

“Если есть брак в работе, то подрядчики за свой счет, а не за средства городского бюджета, обязаны отремонтировать повреждения“, - добавил градоначальник.

Мэр отметил, что до конца этой недели планируют полностью открыть проезжую часть Набережного шоссе. Кроме того, по словам Кличко, уже в мае будут завершены работы по капитальному ремонту ул. Павла Тычины, ул. Владимирской, проезжей части ул. Вернадского, транспортной развязки на пересечении просп. Победы и ул. Щербакивского и открыто движение транспорта по путепроводу на пересечении проспекте Комарова и бульваре Гавела.

Всего на сегодня идут работы по реконструкции и капитальному ремонту на 14 объектах. В частности, на 9 улицах и 5 транспортных развязках.