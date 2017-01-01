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В Киеве изъяли тонны фальшивых акцизных марок

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Только за один месяц преступники нанесли ущерб госбюджету на сумму более 20 млн гривен.
В Киеве изъяли тонны фальшивых акцизных марок
© facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
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  • Общий вес изъятых готовых поддельных акцизных марок составляет несколько тонн
  • Производство располагалось в двух подпольных цехах во Львовской области
  • В ходе операции задержаны 11 человек
  • Сотрудники прокуратуры и СБУ провели масштабную спецоперацию
  • Изъято огромное количество готовых поддельных акцизных марок
  • Изъято оборудование для изготовления фальшивок и черновую бухгалтерию
В Киеве изъяли тонны фальшивых акцизных марок
Общий вес изъятых готовых поддельных акцизных марок составляет несколько тонн
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В Киеве сотрудники прокуратуры и Службы безопасности провели спецоперацию по разоблачению масштабного производства и сбыта поддельных акцизных марок. В ходе операции задержаны 11 человек.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Дельцы организовали масштабное производство в двух подпольных цехах во Львовской области. Реализацию поддельных марок акцизного налога они наладили через сеть почтовых отправлений, что обеспечивало введение в официальный оборот фактически недоброкачественной алкогольной продукции.

“Изъято огромное количество готовых поддельных акцизных марок, общий вес которых составляет несколько тонн, оборудование для их изготовления, подтверждающую черновую бухгалтерию, а также значительные суммы незаконно полученных денежных средств“, - говорится в сообщении.

Только за один месяц правоохранителями задокументировано нанесение ущерба государственному бюджету на сумму более 20 млн гривен.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 199 УК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Теги: акцыз, налоги, алкоголь, подделка, фальшивка, Киев
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