Нацкорпус пришел на помощь местным жителям, которые протестовали против незаконной застройки.

16 мая в Киеве произошла потасовка между Нацкорпусом и охранниками

В Киеве до крови дрались Нацкорпус и охранники стройки

В Киеве до крови дрались Нацкорпус и охранники стройки

В Киеве на Осокорках в среду, 16 мая, произошла потасовка между представителями Национального корпуса, Национальных дружин и охранной службой застройщика. Об этом сообщает Hromadske.ua со ссылкой на одного из руководителей Национального корпуса Сергея Филимонова.

Мужчина рассказал, что представители партии Национальный корпус пришли, чтобы поддержать киевлян, которые долгое время протестуют против возведения массива Патриотика. Местные утверждают, что застройка незаконна.

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Также Филимонов рассказал, что еще в четверг, 15 мая, на территорию застройки приехало около пятидесяти людей, которые начали строить подстанцию. Уже в тот день они стали вести себя агрессивно, заявляли что будут бить и убивать. Представители Нацкорпуса попросили их уйти.

16 мая эти люди начали толкать местных жителей, которые вышли на акцию против застройщика. По словам Филимонова, в результате потасовки пострадали около 20 людей.

“Они понесли наказание за то, что работают за деньги против людей“, – заявил Филимонов.

На месте события работали полицейские. Они сообщили, что никто задержан не был. Два человека госпитализированы в результате потасовки.

Местный житель по имени Александр рассказал, что застройщик Аркада и его подрядчик Контрактбудсервис хотят построить на месте озера Небреж 43 высотки этажностью 25-27 этажей.

Местные жители организовались как общественное объединение “Экопарк Осокорки“ и подписали петицию о том, чтобы создать на базе озер Экопарк.

Напомним, 10 мая возле дома депутата Оппоблока Серегея Левочкина, владельца телеканала Интер, произошла потасовка между активистами Национального корпуса и правоохранителями.