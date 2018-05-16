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В Киеве до крови дрались Нацкорпус и охранники стройки

Комментариев: 3
Нацкорпус пришел на помощь местным жителям, которые протестовали против незаконной застройки.
В Киеве до крови дрались Нацкорпус и охранники стройки
© facebook.com/KyivOperativ
Фото 1/8
  • 16 мая в Киеве произошла потасовка между Нацкорпусом и охранниками
  • 16 мая в Киеве произошла потасовка между Нацкорпусом и охранниками
  • 16 мая в Киеве произошла потасовка между Нацкорпусом и охранниками
  • 16 мая в Киеве произошла потасовка между Нацкорпусом и охранниками
  • 16 мая в Киеве произошла потасовка между Нацкорпусом и охранниками
  • 16 мая в Киеве произошла потасовка между Нацкорпусом и охранниками
  • 16 мая в Киеве произошла потасовка между Нацкорпусом и охранниками
  • 16 мая в Киеве произошла потасовка между Нацкорпусом и охранниками
В Киеве до крови дрались Нацкорпус и охранники стройки
16 мая в Киеве произошла потасовка между Нацкорпусом и охранниками
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В Киеве на Осокорках в среду, 16 мая, произошла потасовка между представителями Национального корпуса, Национальных дружин и охранной службой застройщика. Об этом сообщает Hromadske.ua со ссылкой на одного из руководителей Национального корпуса Сергея Филимонова.

Мужчина рассказал, что представители партии Национальный корпус пришли, чтобы поддержать киевлян, которые долгое время протестуют против возведения массива Патриотика. Местные утверждают, что застройка незаконна.

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Также Филимонов рассказал, что еще в четверг, 15 мая, на территорию застройки приехало около пятидесяти людей, которые начали строить подстанцию. Уже в тот день они стали вести себя агрессивно, заявляли что будут бить и убивать.  Представители Нацкорпуса попросили их уйти.

16 мая эти люди начали толкать местных жителей, которые вышли на акцию против застройщика. По словам Филимонова, в результате потасовки пострадали около 20 людей.

“Они понесли наказание за то, что работают за деньги против людей“, – заявил Филимонов.

На месте события работали полицейские. Они сообщили, что никто задержан не был. Два человека госпитализированы в результате потасовки.

Местный житель по имени Александр рассказал, что застройщик Аркада и его подрядчик Контрактбудсервис хотят построить на месте озера Небреж 43 высотки этажностью 25-27 этажей.

Местные жители организовались как общественное объединение “Экопарк Осокорки“ и подписали петицию о том, чтобы создать на базе озер Экопарк.

Напомним, 10 мая возле дома депутата Оппоблока Серегея Левочкина, владельца телеканала Интер, произошла потасовка между активистами Национального корпуса и правоохранителями.

 

 

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Теги: Киев, потасовка, Национальный корпус, охранники, застройщик, протест
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Комментариев (3)
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justices    16.05.2018, 19:04
Оценка:  -1
justices
Мы только четыре года строим. Да хуже стало в четыре раза, но нам нужно время, хотя бы лет сорок! Потерпите, это ведь вы нас выбрали!
justices    16.05.2018, 19:02
Оценка:  -1
justices
НЕ обращайте внимание на все эти драки. Если вас лупят или убивают - не обращайте внимание. Вы живете в нашей родной стране и мы ее строим - будет только лучше. Не обращайте просто внимание.
Стилистика    16.05.2018, 18:31
Оценка:  0
Стилистика
Логичнее не рабочим людям,а хозяевам незаконной стройки морду бить!!!Что охранники тут решают?
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