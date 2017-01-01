В Киеве произошли столкновения на стройплощадке: 17 пострадавших

Сотня общественных активистов атаковала охранников стройплощадки. Среди пострадавших один полицейский.

В Киеве на Осокорках произошла массовая драка на стройплощадке на улице Елизаветы Чавдар, в результате которой пострадали 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции вечером в среду, 16 мая.

Отмечается, что конфликт произошел между сотней общественных активистов и охранниками стройплощадки.

"Между охранниками застройщика и активистами возникла потасовка, во время которой правонарушители бросали камни, подожгли помещение для охранников и повредили технику для выполнения строительных работ. В результате конфликта, травмы различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе сотрудник полиции", – говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей, а эксперты изъяли вещественные доказательства.

"Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 296 (хулиганство), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины", – отметили в полиции.

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Ранее в Киеве активисты захватили строительный кран на Андреевском спуске. Киевляне протестовали против строительства гостиницы в историческом центре столицы, которое ведет фирма Кадорр-Украина.

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