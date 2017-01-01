Пьяный самосожженец стал причиной пожара в хостеле Киева - полиция

Нетрезвый мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег.

Пьяный мужчина поджег себя в хостеле dtp.kiev.ua

В Нацполиции назвали причину пожара, вспыхнувшего в хостеле в ночь на понедельник, 16 июля. Хостел горел из-за пьяного самосожженца, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

“Сотрудники полиции выяснили, что к пожару причастен один из пострадавших - житель хостела, который после употребления алкоголя облил себя горючей жидкостью и поджег. В результате возник пожар в комнатах здания“, - говорится в сообщении.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Показания свидетелей и потерпевших проверяются, досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепровском районе, на улице Кибальчича (Троещина), загорелся хостел. От пламени пострадало шесть человек, пятеро из них госпитализированы в ожоговое отделение.