В Киеве на 3D-принтере напечатают памятник Муромцу

Памятник будет изготовлен по образу украинского силача Василия Вирастюка.

В понедельник, 16 июля, мэр Киева Виталий Кличко заявил об изготовлении скульптуры Илье Муромцу на 3D-принтере.

Об это Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

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Все части скульптуры сначала будет изготовлены на 3D-принтере, после их залью бронзой. Памятник установят в парке Муромец (ранее парк Дружбы народов).

Гигантский памятник Муромцу в Киеве напечатают на 3D-при... 0:00 / 03:31

“Илья Муромец, который, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял город Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре, - это наш богатырь, это наша история. Которую сегодня, к сожалению, пытаются у нас украсть. Поэтому Муромец будет стоять в Киеве, на территории Труханова острова, там, где когда-то располагалась жена князя Владимира!“, - заявил Кличко.

Ранее сообщалось о том, что в Украине запретили продавать книгу Илья Муромец.