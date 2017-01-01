Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве на 3D-принтере напечатают памятник Муромцу

Комментариев: 0
Памятник будет изготовлен по образу украинского силача Василия Вирастюка.
Высота памятника составит 11 метров
Высота памятника составит 11 метров
facebook.com/Vitaliy.Klychko

В понедельник, 16 июля, мэр Киева Виталий Кличко заявил об изготовлении скульптуры Илье Муромцу на 3D-принтере. 

Об это Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

Читай также: Вирастюк стал моделью для скульптуры Ильи Муромца

Все части скульптуры сначала будет изготовлены на 3D-принтере, после их залью бронзой. Памятник установят в парке Муромец (ранее парк Дружбы народов). 

Гигантский памятник Муромцу в Киеве напечатают на 3D-при...
0:00 / 03:31

“Илья Муромец, который, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял город Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре, - это наш богатырь, это наша история. Которую сегодня, к сожалению, пытаются у нас украсть. Поэтому Муромец будет стоять в Киеве, на территории Труханова острова, там, где когда-то располагалась жена князя Владимира!“, - заявил Кличко.

Ранее сообщалось о том, что в Украине запретили продавать книгу Илья Муромец.

Поделись:
Теги: илья муромец, киев, виталий кличко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь