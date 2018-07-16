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Пьяные на Land Cruiser конфликтовали с полицейскими Киева

Комментариев: 2
Конфликт закончился слезоточивым газом и наручниками.
Одному пассажиру стало плохо, от госпитализации он отказался
Одному пассажиру стало плохо, от госпитализации он отказался
kiev.informator.ua

В понедельник, 16 июля, в Киеве на бульваре Шевченко произошел конфликт между гражданскими на Land Cruiser и полицейскими.

Об этом сообщает Информатор.

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Полиция остановила Toyota Land Cruiser в связи с нарушением ПДД. Все находящиеся в авто были пьяны. Полиция предложила водителю пройти тест на драгер, но тот отказался.

Пассажиры утверждали, что “настоящий“ водитель сбежал. Правоохранители составили административный протокол. Произошел конфликт, полицейские применили слезоточивый газ и наручники.

Напомним, 13 июля на Закарпатье пьяный чиновник наехал на двух женщин, одна из которых умерла от полученных травм. Незадолго до этого Олефир врезался в легковой автомобиль, однако полиция его отпустила из-за высокой должности.

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Теги: киев, полиция, пьяные
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Комментариев (2)
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вуковар    16.07.2018, 16:41
Оценка:  0
вуковар
сбу -100%
petja@    16.07.2018, 16:13
Оценка:  +5
petja@
Таке бидло і так махати руками тільки може на Україні, було б це в Німеччині чи навіть в Польщі, вже б давно мордою об асфальт валявся.
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