Киевский фуникулер временно не будет работать
В Киеве временно перестанет работать фуникулер. Об этом официально сообщили в пресс-службе КП Киевпастранс.
Столичный фуникулер закрывают на ремонт. Восстановительные работы будут проводиться ориентировочно до 23 августа. 17 июля работа фуникулера будет прекращена.
Читай также: В Киеве поломался фуникулер
Транспорт очень популярен среди киевлян и туристов, однако в эти два месяца воспользоваться фуникулером не получится.
За этот период планируется провести технический осмотр транспорта, регламентные работы и испытания. Однако исполняющий обязанности начальника столичного фуникулера пообещал сделать все возможное для того, чтобы закончить раньше установленного срока.
Напомним, ранее в Киеве выросли тарифы на проезд. Повышение цен коснулось, в том числе, фуникулера.