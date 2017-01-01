Киевский фуникулер временно не будет работать

Подъемник, ставший одним из символов города, не будет работать два месяца.

В Киеве временно перестанет работать фуникулер. Об этом официально сообщили в пресс-службе КП Киевпастранс.

Столичный фуникулер закрывают на ремонт. Восстановительные работы будут проводиться ориентировочно до 23 августа. 17 июля работа фуникулера будет прекращена.

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Транспорт очень популярен среди киевлян и туристов, однако в эти два месяца воспользоваться фуникулером не получится.

За этот период планируется провести технический осмотр транспорта, регламентные работы и испытания. Однако исполняющий обязанности начальника столичного фуникулера пообещал сделать все возможное для того, чтобы закончить раньше установленного срока.

Напомним, ранее в Киеве выросли тарифы на проезд. Повышение цен коснулось, в том числе, фуникулера.