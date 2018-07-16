В Киеве обнаружили подпольный дом престарелых - СМИ

Пожилые люди живут в подвале, в условиях антисанитарии. Соседи жалуются на невыносимый запах.

В Киеве в Святошинском районе обнаружился подпольный дом престарелых. Учреждение незаконно обустроила женщина, которая выстроила на своем садовом участке двухэтажный дом. По словам местных жителей, вокруг постоянно стоит невыносимый запах, у “благодетельницы“ стариков нет никаких лицензий на медобслуживание больных пациентов, а расходные медицинские материалы и продукты жизнедеятельности стариков не утилизируются должным образом. На всю улицу распространяется запах фекалий, а из дому выносят трупы.

Читай также: Покатай старика на велосипеде - датчанин основал волонтерское движение

Местные жители писали жалобы Виталию Кличко, но безрезультатно. Тогда они обратились в издание Информатор и попросили разобраться в происходящем.

Об этом пишет СМИ, публикуя собственное расследование по данному факту.

Журналисты Информатора отправились по указанному адресу. Но попасть в помещение дома, где якобы находится приют для больных пенсионеров, не смогли. Работники учреждения явно были не рады журналистам, поэтому закрыли двери прямо перед носом.

Журналистам удалось пообщаться с одной из пациенток Аллой Степановной, которая находится здесь около 3 месяцев. Женщина рассказывает, что условия тут хорошие, но все равно хочется вернуться к родным. По ее словам, в доме постоянно проживают около 29 стариков. Здесь за ними ухаживают и предоставляют медицинские услуги. Лежачие пациенты содержатся в подвальных помещениях, в которых, по ее словам, нет окон. В свою очередь, женщина в медицинском халате, которая вышла навстречу журналистам и, по всей видимости, работает по данному адресу, уверяет, что в доме живут только родственники хозяйки.

Посетители рассказывают, что содержать родственников, особенно тяжелых, в этом “пансионе“ очень удобно. Тут за стариками должным образом ухаживают несколько медсестер. А также приезжает врач, который назначает лечение и выписывает рецепты. Сколько стоит содержание стариков — неизвестно. Говорят, что цены стандартные по Киеву. В среднем, это от 9 до 17 тысяч гривен в месяц. Несмотря на то, что приют никак официально не зарегистрирован, его владельцы не боятся рекламировать его в интернете. Именно там и находят “клиентов“.

Местных жителей возмущает тот факт, что никакой лицензии на медицинкую деятельность у владелицы подпольного дома для престарелых нет. Кроме того, в учреждении отсутствует специальное оборудование для утилизации шприцов, капельниц и ампул с препаратами. Расходники и памперсы, которые в больших количествах остаются после пациентов, правильно не утилизируются. Их выбрасывают в общие контейнеры, размещенные на территории садового кооператива. А из-за постоянной переполненности баков, КП отказываются вывозить отходы.

Местные опасаются, что это может стать причиной эпидемии, ведь медицинские материалы, зараженные патогенной микрофлорой, которые просачиваются в грунт, подбираются грунтовыми водами и испаряются в атмосферу, могут быть причиной различных инфекций.

Кроме того, в доме нарушаются правила пожарной безопасности. Здесь нет противопожарного водоснабжения и специально отведенных путей для спасения. Поэтому, как в случае пожара будут эвакуировать такое количество людей, неизвестно.

Жители кооператива также жалуются, что владелица приюта вырубила все деревья на придомовой территории и засыпала ее щебнем. Таким образом она оборудовала импровизированную стоянку для автомобилей посетителей. Из-за этого местные дети не могут кататься по территории на велосипедах.

Люди пытались пообщаться с хозяйкой приюта и объяснить, что им не очень приятно такое соседство. Но, по их словам, женщина не особо идет на контакт и говорит, что “своим садовым участком она будет распоряжаться так, как ей хочется“. В СМИ сообшили, что будут и дальше следить за развитием событий и обязательно наведается в незаконный дом престарелых еще раз.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве руководство центра престарелых украло 16 миллионов гривен.