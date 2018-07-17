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В центре Киева мужчина выпрыгнул с 5 этажа

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Предварительно, это была попытка суицида.
В центре Киева мужчина выпрыгнул с 5 этажа
© kiev.informator.ua
Фото 1/5
  • В Киеве на Подоле мужчина выпрыгнул из окна
  • В Киеве на Подоле мужчина выпрыгнул из окна
  • В Киеве на Подоле мужчина выпрыгнул из окна
  • В Киеве на Подоле мужчина выпрыгнул из окна
  • В Киеве на Подоле мужчина выпрыгнул из окна
В центре Киева мужчина выпрыгнул с 5 этажа
В Киеве на Подоле мужчина выпрыгнул из окна
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В центре Киева, в Подольском районе, молодой мужчина предпринял попытку суицида. Он выпрыгнул из окна пятого этажа, передает Информатор. 

Как отмечается, инцидент произошел на улице Кирилловская 121/2, в ночь на 17 июля, около 02:45. В полиции сообщили, что 28-летний пострадавший на момент прыжка находился в состоянии алкогольного опьянения. 

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К счастью, молодой человек остался жив. Ему оказали первую помощь на месте, после чего госпитализировали с множественными травмами. Установлением подробностей происшествия займется следствие. 

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове врач попыталась выброситься из окна горсовета.

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Теги: Киев, Подол, суицид, попытка самоубийства, выпрыгнул
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