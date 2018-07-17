В центре Киева мужчина выпрыгнул с 5 этажа
Предварительно, это была попытка суицида.
В центре Киева мужчина выпрыгнул с 5 этажа
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В центре Киева мужчина выпрыгнул с 5 этажа
В Киеве на Подоле мужчина выпрыгнул из окна
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В центре Киева, в Подольском районе, молодой мужчина предпринял попытку суицида. Он выпрыгнул из окна пятого этажа, передает Информатор.
Как отмечается, инцидент произошел на улице Кирилловская 121/2, в ночь на 17 июля, около 02:45. В полиции сообщили, что 28-летний пострадавший на момент прыжка находился в состоянии алкогольного опьянения.
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К счастью, молодой человек остался жив. Ему оказали первую помощь на месте, после чего госпитализировали с множественными травмами. Установлением подробностей происшествия займется следствие.
Напомним, ранее сообщалось, что во Львове врач попыталась выброситься из окна горсовета.