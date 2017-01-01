В Киеве три дня будут перекрывать движение в центре

Движение будет перекрыто из-за мероприятий по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

В центре Киева три дня будут перекрывать движение smartclever.com.ua

В Киеве на протяжении трех дней будет перекрыто движение в центре. Причина - проведение мероприятия по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины. Движение будет перекрыто 24,27 и 28 июля, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

24 июля движение перекроют с 12:00 до 13:00 на Андреевском спуске (от дома № 23 по ул. Владимирской), ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской), пл. Михайловской, ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной).

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27 июля проехать будет невозможно с 11:00 до 16:30 на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской к пл. Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской к пл. Европейской), Владимирском спуске (от пл. Почтового к пл. Европейской), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до вул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля - с 12:00 до 13:30 – на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до пл. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софийской до пл. Михайловской).

Напомним, в Киеве на два месяца прекратит свою работу фуникулер, в связи с плановыми ремонтными работами.