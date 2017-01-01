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В Киеве затонул пассажирский катер

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К счастью, пассажиров на борту плавсредства не было, пострадавших нет.
В Киеве затонул пассажирский катер
В Киеве затонул пассажирский катер
tsn.ua

В Киеве затонул пассажирский катер. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 15 июля. Об этом сообщается в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели рассказали, что плавсредство начало тонуть около 22:17, в заливе Собачье Устье что в акватории реки Днепр. Пришвартованый катер “Tracker” начал идти ко дну по неизвестным причинам

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“По прибытию в швартовочные понтоны, спасатели приступили к аварийно-спасательным работам. С помощью насоса и катера “UMS-600” затонувшее плавсредство подняли на поверхность, откачали из него воду и отбуксировали к берегу“, - говоритсяв сообщении ГСЧС.

К счастью, на борту катера пассажиров не было и никто не пострадал. 

Напомним, ранее в Херсонской области затонула яхта. Пострадавших, к счастью, также не оказалось. 

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Теги: Киев, Днепр, катер, затонул
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