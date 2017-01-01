К счастью, пассажиров на борту плавсредства не было, пострадавших нет.

В Киеве затонул пассажирский катер. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 15 июля. Об этом сообщается в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели рассказали, что плавсредство начало тонуть около 22:17, в заливе Собачье Устье что в акватории реки Днепр. Пришвартованый катер “Tracker” начал идти ко дну по неизвестным причинам

Читай также: У берегов Ливии затонула лодка со 120 мигрантами

“По прибытию в швартовочные понтоны, спасатели приступили к аварийно-спасательным работам. С помощью насоса и катера “UMS-600” затонувшее плавсредство подняли на поверхность, откачали из него воду и отбуксировали к берегу“, - говоритсяв сообщении ГСЧС.

К счастью, на борту катера пассажиров не было и никто не пострадал.

Напомним, ранее в Херсонской области затонула яхта. Пострадавших, к счастью, также не оказалось.