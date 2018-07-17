Кличко открыл уникальную лестницу с Пейзажной аллеи на Подол

Мэр Киева Виталий Кличко открыл лестницу с Пейзажной аллеи на Подол в урочище Гончары-Кожемяки и часть большого туристического маршрута, который в будущем соединит Пейзажную аллею с Аркой дружбы народов.

Об этом сообщает пресс-служба КГА.

“Я рад сегодня представить обновленные лестницы с Пейзажной аллеи на Подол - до урочища Гончары-Кожемяки. Эта зона отдыха - важный проект. Мы реконструировали не только лестницу. Сегодня мы представляем и часть туристического маршрута в историческом центре города “, - сказал Кличко.

Он добавил, что та часть маршрута, которую уже обустроили, начинается от лестницы с Пейзажной аллеи и ведет к Андреевскому спуску и Аллеи художников. Планируется, что в будущем будет завершаться большой маршрут возле Арки дружбы народов. - После реконструкции второй очереди парка “Владимирская горка“ и возведения пешеходного моста между горкой и Аркой дружбы народов. Мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов планируют открыть к лету следующего года.

“Спуском, где обновленные лестницы, жители Киева пользуются уже более тысячи лет. Каменные лестницы найденные прежде в этом месте датируются Х веком, - отметил городской голова. - Убежден, что эта туристическая зона станет одним из самых любимых мест отдыха для киевлян и гостей столицы “, - добавил он.

Последний раз капитальный ремонт лестницы и прилегающей территории происходил полвека назад. В 2016 году было принято решение о реконструкции. Деревянные лестницы в урочище Кожемяки находились в полуразрушенном аварийном состоянии, их демонтировали. Новые сделаны из бетона, однако сами ступеньки, - по-прежнему, деревянные - из износостойкой и влагозащищенной термодревесины.

Лестницы, длина которых более 200 метров, состоят из 247 ступенек. Вечером лестницы подсвечиваются - LED освещения установили в перилах.



На склоне, рядом с лестницей, осуществили благоустройство и озеленение территории. Укрепили склоны, на аллее туристического маршрута построили общественный туалет. Установили также тревожную кнопку, камеры видеонаблюдения на лестнице и аллее. Есть зоны доступа к Wi-Fi. Обустроены смотровые площадки, установлены новые скамейки и урны, LED освещение территории.