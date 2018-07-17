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В Киеве сильный дождь затопил дорогу

Комментариев: 2
В столице Украины после сильного дождя затопило дорогу возле станции метро Вырлица. Свидетели предполагают, что затоплено и метро.
В столице затопило дорогу
В столице затопило дорогу
facebook.com/dmitriy.demchuk

В Киеве во вторник, 17 июля, прошел дождь, в результате которого затопило дорогу возле станции метро Вырлица. Соответствующее видео снял корреспондент Корреспондент.net.

Свидетели предполагают, что метро затоплено.

Жители Киева делятся в соцсети фото и видео с последствиями непогоды.

Напомним, 16 июля в Хмельницком прошел сильный дождь, вследствие которого затопило часть улиц города.

А 10 июля в некоторых районах Киева прошел сильный ливень. Коллекторы не успевали принимать огромное количество воды, поэтому она собиралась на дорогах.

 

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Теги: Киев, видео, дождь, ливень, непогода, подтопление
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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dj_qwe    17.07.2018, 23:14
Оценка:  +5
dj_qwe
стоки не работают - зато проезд по 8. Скоростной трамвай сходит с рельсов (новый) - а проезд по 8. В метро нет туалетов - а проезд по 8. В автобусах кондукторы торгуют уже пробитыми талонами - а проезд по 8. В тролейбусах людей бьет током - а проезд по 8.
Коцман__Бобза    17.07.2018, 23:16
Оценка:  +2
Коцман__Бобза
Потому что равнодушные безразличные люди не жертвы, а соучастники.
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