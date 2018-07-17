В Киеве сильный дождь затопил дорогу

В столице Украины после сильного дождя затопило дорогу возле станции метро Вырлица. Свидетели предполагают, что затоплено и метро.

В Киеве во вторник, 17 июля, прошел дождь, в результате которого затопило дорогу возле станции метро Вырлица. Соответствующее видео снял корреспондент Корреспондент.net.

Свидетели предполагают, что метро затоплено.

Жители Киева делятся в соцсети фото и видео с последствиями непогоды.

Напомним, 16 июля в Хмельницком прошел сильный дождь, вследствие которого затопило часть улиц города.

А 10 июля в некоторых районах Киева прошел сильный ливень. Коллекторы не успевали принимать огромное количество воды, поэтому она собиралась на дорогах.

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