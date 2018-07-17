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В Киеве подсчитали брошенные автомобили

Комментариев: 3
В ходе проверок коммунальные службы обнаружили на территории Киева более 630 старых, заброшенных автомобилей.
На улицах Киева выявили более 630 брошенных авто
На улицах Киева выявили более 630 брошенных авто
пресс-служба Национальной полиции

На территории города Киев в ходе проверок выявили более шести сотен старых, заброшенных автомобилей. Об этом со ссылкой на ответ КГГА на запрос сообщает во вторник, 17 июля, УНН.

"Во исполнение отдельного поручения Киевского городского головы В. Кличко осуществлено обследование территорий районов на наличие старых, заброшенных авто в количестве 631, а именно: Голосеевский - 38, Дарницкий - 107, Деснянский - 46, Днепровский - 36, Оболонский - 13, Печерский - 46, Подольский - 44, Святошинский - 102, Соломенский - 91, Шевченковский - 108", - говорится в документе.

Напомним, в середине прошлого месяца глава КГГА Виталий Кличко поручил провести до 2 июля обследование территорий во всех районах столицы с целью выявления старых, заброшенных автомобилей. Ответственным на уровне городской администрации за это был назначен заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Также сообщалось, что Киев введет крупные штрафы за незаконную парковку.

Соответствующее поручение Кличко стало ответом на чрезвычайную ситуацию, которая возникла в городе 14 июня: на ул. Чернобыльская в Святошинском районе произошел взрыв в старом заброшенном авто, в результате которого пострадали четверо детей.

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Теги: автомобили, Киев, КГГА, машины, взрыв, авто, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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serginko    17.07.2018, 23:21
Оценка:  0
serginko
И ЧТО? Посчитали...делать что-то будут, считоводы?
AntonaDaria    17.07.2018, 23:21
Оценка:  0
AntonaDaria
Заданием видно было простой подсчет. Статистика)))
Юрий1    17.07.2018, 23:18
Оценка:  0
Юрий1
У каждого брошенного авто,- есть хозяин. Для конфискации, нужно решение суда, а без этого решения, этот металлолом. являющийся частной собственностью, могут только выкупить у законного владельца, по цене лома и самовывозом. Дороговато обойдутся подснежники.
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