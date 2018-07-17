В Киеве подсчитали брошенные автомобили

В ходе проверок коммунальные службы обнаружили на территории Киева более 630 старых, заброшенных автомобилей.

На территории города Киев в ходе проверок выявили более шести сотен старых, заброшенных автомобилей. Об этом со ссылкой на ответ КГГА на запрос сообщает во вторник, 17 июля, УНН.

"Во исполнение отдельного поручения Киевского городского головы В. Кличко осуществлено обследование территорий районов на наличие старых, заброшенных авто в количестве 631, а именно: Голосеевский - 38, Дарницкий - 107, Деснянский - 46, Днепровский - 36, Оболонский - 13, Печерский - 46, Подольский - 44, Святошинский - 102, Соломенский - 91, Шевченковский - 108", - говорится в документе.

Напомним, в середине прошлого месяца глава КГГА Виталий Кличко поручил провести до 2 июля обследование территорий во всех районах столицы с целью выявления старых, заброшенных автомобилей. Ответственным на уровне городской администрации за это был назначен заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Также сообщалось, что Киев введет крупные штрафы за незаконную парковку.

Соответствующее поручение Кличко стало ответом на чрезвычайную ситуацию, которая возникла в городе 14 июня: на ул. Чернобыльская в Святошинском районе произошел взрыв в старом заброшенном авто, в результате которого пострадали четверо детей.

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