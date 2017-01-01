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В Киеве заметили торгующую сливами с Range Rover пенсионерку

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Женщина торгует в жилом комплексе Комфорттаун сливами с премиального кроссовера Range Rover Evoque.
В Киеве заметили торгующую сливами с Range Rover пенсионерку
facebook.com/autokiev.info

В Киеве заметили пенсионерку, торгующую сливами с Range Rover стоимостью свыше 1,3 млн гривен. Об этом сообщает сообщество Киев.Автомобильный в Facebook.

Отмечено, что женщина торгует в жилом комплексе Комфорттаун сливами с премиального кроссовера Range Rover Evoque. При этом стоимость своеобразного "прилавка" киевлянки стартует на авторынках от 1,3 млн грн.

Пользователи сети пишут, что с аналогичных машин в Киеве уже давно торгуют цветами и итальянскими продуктами.

Ранее сообщалось, что в Украине запретили киоски на тротуарах.

В свою очередь в Киеве на ярмарках запретили продавать мясо, рыбу и молоко.

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Теги: автомобили, Киев, торговля, пенсионеры, пенсионерка, Range Rover, Range Rover Evoque, авто, автомобиль, торговцы
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Источник: korrespondent.net

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