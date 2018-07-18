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В Киеве столкнулись Daewoo и Mercedes: двое погибли, двое госпитализированы

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По неизвестной причине, Mercedes грубо нарушил правила дорожного движения и выехал навстречу Daewoo.
Погибли водитель и пассажирка Lanos
Погибли водитель и пассажирка Lanos
kiev.informator.ua

В Киеве на Саперно-Слободской столкнулись Daewoo Lanos и Mercedes Vito. В результате аварии двое человек погибли, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

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По предварительной информации, рано утром Daewoo двигался в сторону Южного моста по дороге с односторонним движением, передает Информатор.

По неизвестной причине, Mercedes грубо нарушил правила дорожного движения и выехал ему навстречу. В результате лобового столкновения погибли водитель и девушка-пассажир Lanos. Их тела спасателям пришлось вырезать из машины спецсредствами. Водителя с пассажиром из Vito госпитализировали в тяжелом состоянии.

Движение в сторону Южного моста частично ограничено, осуществляется объезд возле магазина Леруа Мерлен.

Напомним, 14 июля в Одесской области произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погиб десятилетний ребенок и пострадали четверо взрослых.

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Теги: Daewoo, Mercedes, ДТП, погибшие
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