В Киеве столкнулись Daewoo и Mercedes: двое погибли, двое госпитализированы

По неизвестной причине, Mercedes грубо нарушил правила дорожного движения и выехал навстречу Daewoo.

В Киеве на Саперно-Слободской столкнулись Daewoo Lanos и Mercedes Vito. В результате аварии двое человек погибли, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

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По предварительной информации, рано утром Daewoo двигался в сторону Южного моста по дороге с односторонним движением, передает Информатор.

По неизвестной причине, Mercedes грубо нарушил правила дорожного движения и выехал ему навстречу. В результате лобового столкновения погибли водитель и девушка-пассажир Lanos. Их тела спасателям пришлось вырезать из машины спецсредствами. Водителя с пассажиром из Vito госпитализировали в тяжелом состоянии.

Движение в сторону Южного моста частично ограничено, осуществляется объезд возле магазина Леруа Мерлен.

Напомним, 14 июля в Одесской области произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погиб десятилетний ребенок и пострадали четверо взрослых.