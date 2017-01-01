Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве в водах Днепра нашли утопленника

Комментариев: 0
Тело обнаружили неподалеку от устья реки Лыбидь.
Труп мужчины обнаружили неподалеку от устья реки Лыбедь
Труп мужчины обнаружили неподалеку от устья реки Лыбедь
kiev.vgorode.ua

В Киеве от утопления погиб мужчина. Тело обнаружили в водах Днепра в районе впадения притока реки Лыбидь. Об этом говорится в сообщении ГСЧС от 17 июля 2018 года. 

“Спасатели достали тело утопленника из Днепра”, — говорится в сообщении.

Так, 17 июля в 21:49 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на выходе реки Лыбидь, в реке Днепр, возле ул. Промышленной, 4, что в Голосеевском районе столицы, на поверхности воды у берега обнаружили труп. 

Читай также: В Киеве из озера достали труп мужчины

К месту происшествия незамедлительно направились водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве. 

Спасать оказалось некого - водолазам осталось лишь вытащить тело на берег при помощи спасательной веревки и подручных средств и передать правоохранительным органам. 

Установлением причины трагедии займется следствие. 

Напомним, по данным ГСЧС в Украине за семь месяцев утонуло 600 человек. Спасатели призывают быть осторожными на водоемах, не купаться в нетрезвом состоянии, не заплывать далеко и не оставлять на берегу детей одних, без присмотра. 

Поделись:
Теги: Киев, Лыбедь, труп, утопленник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь