В Киеве в водах Днепра нашли утопленника

Тело обнаружили неподалеку от устья реки Лыбидь.

В Киеве от утопления погиб мужчина. Тело обнаружили в водах Днепра в районе впадения притока реки Лыбидь. Об этом говорится в сообщении ГСЧС от 17 июля 2018 года.

“Спасатели достали тело утопленника из Днепра”, — говорится в сообщении.

Так, 17 июля в 21:49 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на выходе реки Лыбидь, в реке Днепр, возле ул. Промышленной, 4, что в Голосеевском районе столицы, на поверхности воды у берега обнаружили труп.

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К месту происшествия незамедлительно направились водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Спасать оказалось некого - водолазам осталось лишь вытащить тело на берег при помощи спасательной веревки и подручных средств и передать правоохранительным органам.

Установлением причины трагедии займется следствие.

Напомним, по данным ГСЧС в Украине за семь месяцев утонуло 600 человек. Спасатели призывают быть осторожными на водоемах, не купаться в нетрезвом состоянии, не заплывать далеко и не оставлять на берегу детей одних, без присмотра.