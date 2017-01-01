Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве у Бабьего Яра нашли фотоальбом партизана Второй Мировой

Комментариев: 0
Распотрошенный альбом является исторической памяткой - он принадлежит дважды герою СССР, партизану Второй Мировой Александру Федорову.
В Киеве у Бабьего Яра нашли фотоальбом партизана Второй Мировой
© facebook.com/igor.rets
Фото 1/5
  • Прохожие нашли на остановке альбом партизана, дважды героя Советского Союза
  • Прохожие нашли на остановке альбом партизана, дважды героя Советского Союза
  • Прохожие нашли на остановке альбом партизана, дважды героя Советского Союза
  • Прохожие нашли на остановке альбом партизана, дважды героя Советского Союза
  • Прохожие нашли на остановке альбом партизана, дважды героя Советского Союза
В Киеве у Бабьего Яра нашли фотоальбом партизана Второй Мировой
Прохожие нашли на остановке альбом партизана, дважды героя Советского Союза
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В среду, 18 июля, случайные прохожие нашли на остановке троллейбуса у Бабьего Яра нашли распотрошенный фотоальбом известного партизана Второй Мировой войны. Об этом пишет Страна.ua со ссылкой на журналиста по имени Игорь Рец в Facebook

Читай также: Под Кропивницким нашли братскую могилу немцев

Альбом, найденный людьми, датируется 1941-1942 годами и принадлежит дважды герою Совеского союза Александра Федоровича Федорова -  одному из руководителей партизанского движения во Второй мировой войне.

“Фотографии вырваны, уцелела только одна. Есть надписи карандашом и печать. Я забрал все что уцелело с собой, но не знаю, что с этим делать. Может этот пост увидят родственники, или люди, готовые взять это на хранение?“, - отметил Рец.

Напомним: в Житомирской области мужчина подорвался на мине времен Второй Мировой войны. 

Поделись:
Теги: Киев, Бабий Яр, Вторая Мировая, фотоальбом, партизаны, история
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь