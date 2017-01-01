Распотрошенный альбом является исторической памяткой - он принадлежит дважды герою СССР, партизану Второй Мировой Александру Федорову.

В Киеве у Бабьего Яра нашли фотоальбом партизана Второй Мировой

В Киеве у Бабьего Яра нашли фотоальбом партизана Второй Мировой

В среду, 18 июля, случайные прохожие нашли на остановке троллейбуса у Бабьего Яра нашли распотрошенный фотоальбом известного партизана Второй Мировой войны. Об этом пишет Страна.ua со ссылкой на журналиста по имени Игорь Рец в Facebook.

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Альбом, найденный людьми, датируется 1941-1942 годами и принадлежит дважды герою Совеского союза Александра Федоровича Федорова - одному из руководителей партизанского движения во Второй мировой войне.

“Фотографии вырваны, уцелела только одна. Есть надписи карандашом и печать. Я забрал все что уцелело с собой, но не знаю, что с этим делать. Может этот пост увидят родственники, или люди, готовые взять это на хранение?“, - отметил Рец.

Напомним: в Житомирской области мужчина подорвался на мине времен Второй Мировой войны.