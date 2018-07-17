В Киеве на Теремках продолжается мор птиц

Жертвами неизвестного вещества стали вороны и голуби.

В Киеве на озере, расположенном на жилмассиве Теремки в Голосеевском районе, жители выявили массовую травлю птиц. Первыми жертвами стали утки, сейчас гибнут вороны и голуби.

Об этом сообщает Громада Киевщины.

Пока неизвестно, что стало причиной трагедии.

Читай также: В озере на Теремках отравили 90% уток

“Государственная лаборатория на ул Волынская 12 отказывается предоставлять полные результаты (в т ч бактериологических) экспертиз мертвых уток, несмотря на то, что люди сами заказывали и оплачивали исследование. Но при этом сообщили, что результаты предоставлены какому-то инспектору Держпродспоживслужбы, который теперь не выходит на связь. Есть только предварительные частичные результаты вскрытия и анализов, исключили некоторые вирусы. По симптоматике состояние животных похоже на отравление. Но эпидемическая угроза и угроза для людей не исключаются “ – говорится в сообщении.

Местные боятся за здоровье детей и домашних животных, поэтому за свой счет заказали соответствующие анализы, а также пытаются спасать птиц, которым удалось выжить.

Ранее сообщалось о том, что в Николаеве убили 150 собак. Эвтаназии подвергли как взрослых особей, так и щенков.