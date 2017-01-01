В Киеве неизвестный гулял голышом

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

В соцсети предположили, что мужчина "активист" facebook.com/dtp.kiev.ua

В среду, 18 июля, в Киеве на Академгородке неизвестный мужчина гулял голышом.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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“В Киеве на Академгородке ходит голый мужчина и светит своими прелестями. Зачем пока непонятно. Говорят, как-то активист“ – говорится в сообщении.

Пользователи соцсети Facebook отреагировали шутками.

Скриншот

Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в Ватикане активистка Femen оголилась в образе Девы Марии.