В Киеве неизвестный гулял голышом
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
В среду, 18 июля, в Киеве на Академгородке неизвестный мужчина гулял голышом.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
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“В Киеве на Академгородке ходит голый мужчина и светит своими прелестями. Зачем пока непонятно. Говорят, как-то активист“ – говорится в сообщении.
Пользователи соцсети Facebook отреагировали шутками.
Ранее сообщалось о том, что в Ватикане активистка Femen оголилась в образе Девы Марии.