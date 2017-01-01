В Киеве жестоко избили подростка с дредами
В среду, 18 июля, в Сети появилась видеозапись с избиением парня с дредами. На видео толпа окружила лежащего на тротуаре подростка.
Видео в Facebook опубликовал Олег Горбань.
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По данным Информатора со ссылкой на пост Юлии Коваленко в Facebook, сейчас пострадавший находится в реанимации после операции. Сообщается, что парню удалили часть черепной кости.
Причина конфликта неизвестна. Изначально видео было опубликовано нападавшими, после они удалили запись и саму страницу. Видео сохранили и распространили неравнодушные пользователи соцсети.
Осторожно: в видео присутствует нецензурная лексика
Напомним, 11 июля в Виннице двое пьяных педагогов избили до потери сознания иностранца и его несовершеннолетнего сына, которые приехали из ОАЭ.