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В Киеве жестоко избили подростка с дредами

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Инцидент произошел у станции метро Арсенальная.
В соцсетях предполагают, что причиной избиения мог стать внешний вид парня
В соцсетях предполагают, что причиной избиения мог стать внешний вид парня
Скриншот из видео

В среду, 18 июля, в Сети появилась видеозапись с избиением парня с дредами. На видео толпа окружила лежащего на тротуаре подростка.

Видео в Facebook опубликовал Олег Горбань.

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По данным Информатора со ссылкой на пост Юлии Коваленко в Facebook, сейчас пострадавший находится в реанимации после операции. Сообщается, что парню удалили часть черепной кости.

Причина конфликта неизвестна. Изначально видео было опубликовано нападавшими, после они удалили запись и саму страницу. Видео сохранили и распространили неравнодушные пользователи соцсети.

Осторожно: в видео присутствует нецензурная лексика

В Киеве жестоко избили подростка с дредами
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Напомним, 11 июля в Виннице двое пьяных педагогов избили до потери сознания иностранца и его несовершеннолетнего сына, которые приехали из ОАЭ.

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Теги: киев, арсенальная, избиение
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