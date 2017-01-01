В Киеве жестоко избили подростка с дредами

Инцидент произошел у станции метро Арсенальная.

В соцсетях предполагают, что причиной избиения мог стать внешний вид парня Скриншот из видео

В среду, 18 июля, в Сети появилась видеозапись с избиением парня с дредами. На видео толпа окружила лежащего на тротуаре подростка.

Видео в Facebook опубликовал Олег Горбань.

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По данным Информатора со ссылкой на пост Юлии Коваленко в Facebook, сейчас пострадавший находится в реанимации после операции. Сообщается, что парню удалили часть черепной кости.

Причина конфликта неизвестна. Изначально видео было опубликовано нападавшими, после они удалили запись и саму страницу. Видео сохранили и распространили неравнодушные пользователи соцсети.

Осторожно: в видео присутствует нецензурная лексика

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