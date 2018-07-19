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В Киеве пьяные подростки спасались от собак и попали в скорую

Комментариев: 3
Спасаясь от собак, подростки на ходу упали с мопеда.
В Киеве подростки упали с мопеда, пытаясь спастись от собак
В Киеве подростки упали с мопеда, пытаясь спастись от собак
kiev.informator.ua

В ночь на 19 июля в Киеве на Троещине произошло ДТП - трое несовершеннолетних подростков упали с мопеда и травмировались. Об этом сообщает Информатор

Происшествие случилось около 00:00 на улице Марины Цветаевой, 8. Подростки упали с мопеда Honda, спасаясь от собак. 

 

Собаки сбежали до прибытия патрульных
Собаки сбежали до прибытия патрульных
kiev.informator.ua

 

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По предварительной информации, подростки ехали на мопеде по велодорожке, которая находится на тротуаре. На транспортном средстве находился парень-водитель и две девушки-пассажирки. В полиции рассказали, что во время движения на молодых людей стали бросаться уличные собаки. 

Чтобы остаться не покусанными, ребята пытались всячески себя сохранить. К сожалению удержать равновесие не удалось и компания упала. Одна девушка соскочила с сиденья еще до падения. В результате происшествия водителя мопеда госпитализировали с травмами, а двум девушкам оказали медицинскую помощь на месте. У несовершеннолетних были признаки алкогольного опьянения.

 

Один из подростков госпитализирова
Один из подростков госпитализирова
kiev.informator.ua

 

На месте ДТП работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Собаки к тому времени сбежали. Подробная картина ДТП и обстоятельства выясняются. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве жестоко избили подростка с дредами. 

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Теги: Киев, Троещина, подростки, мопед, ДТП, собаки, пьяные подростки
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Комментариев (3)
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kosmos663    19.07.2018, 09:53
Оценка:  0
kosmos663
Собаки не любят алкашей, тем более, троещинских...
Василиса_мудрая    19.07.2018, 09:22
Оценка:  +2
Василиса_мудрая
Где защитники милых собачек? Собачки были напуганы мопедом и могли травмировать свою тонкую собачью психику!
VikaGraum    19.07.2018, 10:37
Оценка:  0
VikaGraum
Собачки были активистами группировки "За трезвую молодежь!"
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