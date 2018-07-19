В Киеве пьяные подростки спасались от собак и попали в скорую

Спасаясь от собак, подростки на ходу упали с мопеда.

В Киеве подростки упали с мопеда, пытаясь спастись от собак kiev.informator.ua

В ночь на 19 июля в Киеве на Троещине произошло ДТП - трое несовершеннолетних подростков упали с мопеда и травмировались. Об этом сообщает Информатор.

Происшествие случилось около 00:00 на улице Марины Цветаевой, 8. Подростки упали с мопеда Honda, спасаясь от собак.

Собаки сбежали до прибытия патрульных kiev.informator.ua

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По предварительной информации, подростки ехали на мопеде по велодорожке, которая находится на тротуаре. На транспортном средстве находился парень-водитель и две девушки-пассажирки. В полиции рассказали, что во время движения на молодых людей стали бросаться уличные собаки.

Чтобы остаться не покусанными, ребята пытались всячески себя сохранить. К сожалению удержать равновесие не удалось и компания упала. Одна девушка соскочила с сиденья еще до падения. В результате происшествия водителя мопеда госпитализировали с травмами, а двум девушкам оказали медицинскую помощь на месте. У несовершеннолетних были признаки алкогольного опьянения.

Один из подростков госпитализирова kiev.informator.ua

На месте ДТП работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Собаки к тому времени сбежали. Подробная картина ДТП и обстоятельства выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве жестоко избили подростка с дредами.