У подозреваемого в организации лаборатории изъяли вещественные доказательства, мужчина задержан.

В киевской квартире разоблачили нарколабораторию, где готовили амфетамин

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В киевской квартире разоблачили нарколабораторию, где готовили амфетамин

В Киеве одну из квартир злоумышленники превратили в лабораторию по изготовлению амфетамина и других наркотиков. Организаторов нарко-“кухни“ удалось задержать, их личности установлены. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

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Сотрудники Управления противодействия наркопреступности столичного главка установили, что житель квартиры по улице Закревского занимается изготовлением наркотиков. Чтобы задокументировать факт преступления, полицейские провели санкционированный обыск.

В доме правоохранители обнаружили и изъяли растительное вещество каннабис, порошкообразное вещество, похожее на амфетамин, а также прекурсоры, весы, фасовочные пакеты и другие принадлежности для изготовления наркотиков. Изъятое направили на экспертизу.

29-летнего киевлянина в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полицейский с двумя сообщниками готовили и сбывали амфетамин.