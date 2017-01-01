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В киевской квартире разоблачили нарколабораторию, где готовили амфетамин

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У подозреваемого в организации лаборатории изъяли вещественные доказательства, мужчина задержан.
В киевской квартире разоблачили нарколабораторию, где готовили амфетамин
© kyiv.npu.gov.ua
Фото 1/5
  • В столичной квартире "накрыли" нарколабораторию
  • В столичной квартире "накрыли" нарколабораторию
  • В столичной квартире "накрыли" нарколабораторию
  • В столичной квартире "накрыли" нарколабораторию
  • В столичной квартире "накрыли" нарколабораторию
В киевской квартире разоблачили нарколабораторию, где готовили амфетамин
В столичной квартире "накрыли" нарколабораторию
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В Киеве одну из квартир злоумышленники превратили в лабораторию по изготовлению амфетамина и других наркотиков. Организаторов нарко-“кухни“ удалось задержать, их личности установлены. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве. 

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Сотрудники Управления противодействия наркопреступности столичного главка установили, что житель квартиры по улице Закревского занимается изготовлением наркотиков. Чтобы задокументировать факт преступления, полицейские провели санкционированный обыск.

В доме правоохранители обнаружили и изъяли растительное вещество каннабис, порошкообразное вещество, похожее на амфетамин, а также прекурсоры, весы, фасовочные пакеты и другие принадлежности для изготовления наркотиков. Изъятое направили на экспертизу.

29-летнего киевлянина в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полицейский с двумя сообщниками готовили и сбывали амфетамин.

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Теги: Киев, наркотики, нарколаборатория, амфетамин, полиция
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