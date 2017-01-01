В Киеве на Лысой горе нашли гранату времен Второй мировой

Сотрудники ГСЧС обезвредили боеприпас и уничтожили.

В Киеве на Лысой горе нашли боеприпас - гранату времен Второй мировой войны. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источник в ГСЧС.

На территории урочища Лысая гора в Киеве сотрудники ГСЧС нашли взрывоопасный предмет.

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Работники Первого специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования проводили плановую проверку Лысой горы в Голосеевском районе, во время которой наткнулись на ручную гранату РГД-33, которой пользовались во время Второй мировой войны.

Группа пиротехнических работ изъяла гранату и уничтожила на полигоне.

В ДСНС отмечают, что с начала года только на территории столицы было найдено, изъято и уничтожено 856 единиц разнокалиберных взрывоопасных предметов, которые использовали в боевых действиях во время Второй мировой войны.

Напомним, ранее в жилом доме Тернополя прогремел взрыв из-за неудачной попытки суицида.