Причины смерти пожилого мужчины неизвестны - их установит судебно-медицинская экспертиза.

В Киеве на скамейке внезапно умер человек

В Киеве на скамейке внезапно умер человек

В одном из киевских дворов на скамейке внезапно скончался мужчина. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на cтранице в Facebook.

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Причины смерти пожилого мужчины неизвестны - их установлением займется судебно-медицинская экспертиза. Несчастный случай произошел по адресу бульвар Кольцова, 15. На месте работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сердечно-сосудистые заболевания в Украине помолодели. Зафиксированы случаи инфаркта в 21 год. Медики связывают это с тем, что молодежь перерабатывает, не щадя себя и имеет больше вредных привычек.