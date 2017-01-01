В Киеве на скамейке внезапно умер человек
Причины смерти пожилого мужчины неизвестны - их установит судебно-медицинская экспертиза.
В Киеве на скамейке внезапно умер человек
© dtp.kiev.ua
Фото 1/6
В Киеве на скамейке внезапно умер человек
В Киеве на скамейке внезапно умер мужчина
Показать полный текст
Реклама
В одном из киевских дворов на скамейке внезапно скончался мужчина. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на cтранице в Facebook.
Читай также: В Польше погиб строитель из Украины
Причины смерти пожилого мужчины неизвестны - их установлением займется судебно-медицинская экспертиза. Несчастный случай произошел по адресу бульвар Кольцова, 15. На месте работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
Напомним, ранее сообщалось о том, что сердечно-сосудистые заболевания в Украине помолодели. Зафиксированы случаи инфаркта в 21 год. Медики связывают это с тем, что молодежь перерабатывает, не щадя себя и имеет больше вредных привычек.