Киевсовет отказался отменить подорожание проезда

За соответствующее решение проголосовали только 24 депутата.

Киевсовет отказался отменить повышение стоимости на проезд в коммунальном транспорте до автоматизации учета оплаты проезда и аудита столичного метрополитена и Киевпасстранса.

За соответствующее решение проголосовали только 24 депутата, передает Укринформ.

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По словам автора проекта решения депутата от Свободы Юрия Сиротюка, планировалось отменить распоряжение, которым была повышена стоимость проезда в коммунальном транспорте.

Документом предусматривалось запретить повышение тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутах общего пользования в Киеве до внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда и проведение полного независимого публичного аудита коммунальных предприятий Киевский метрополитен и Киевпастранс.

Напомним, с 16 июля, после поднятия цены в общественном транспорте до 8 гривен, частные перевозчики начали поднимать цены в маршрутках.

Позднее, 17 июля, в Окружной административный суд Киева поступил иск против Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации в связи с установлением новых тарифов на перевозки пассажиров в городском транспорте.

В то же время, на Крещатике напротив мэрии неизвестные вывесили баннер с надписью “Виталик, 8 гривен - это перебор“.