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В Киеве 2-летней девочке эскалатором зажало ногу

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Происшествие произошло на станции метро Олимпийская.
Ребенка госпитализировали
Ребенка госпитализировали
kiev.informator.ua

В четверг, 19 июня, в Киеве на станции метро Олимпийская 2-летней девочке эскалатором зажало ногу. Ребенок получил травмы мягких тканей.

Об этом сообщает Информатор.

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Инцидент произошел в 14:00, на место происшествия сразу выехали бригада скорой помощи и полиция.

По словам медиков, переломов у ребенка нет. После оказания первой медицинской помощи девочку госпитализировали.

Инцидент произошел в 14:00
Инцидент произошел в 14:00
kiev.informator.ua

Ранее сообщалось о том, что в Хмельницкой области мама сдавала ребенка в аренду попрошайкам.

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Теги: киев, метро, эскалатор, ребенок
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