В Киеве 2-летней девочке эскалатором зажало ногу
Происшествие произошло на станции метро Олимпийская.
В четверг, 19 июня, в Киеве на станции метро Олимпийская 2-летней девочке эскалатором зажало ногу. Ребенок получил травмы мягких тканей.
Об этом сообщает Информатор.
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Инцидент произошел в 14:00, на место происшествия сразу выехали бригада скорой помощи и полиция.
По словам медиков, переломов у ребенка нет. После оказания первой медицинской помощи девочку госпитализировали.
Ранее сообщалось о том, что в Хмельницкой области мама сдавала ребенка в аренду попрошайкам.