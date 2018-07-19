В Киеве 2-летней девочке эскалатором зажало ногу

Происшествие произошло на станции метро Олимпийская.

В четверг, 19 июня, в Киеве на станции метро Олимпийская 2-летней девочке эскалатором зажало ногу. Ребенок получил травмы мягких тканей.

Об этом сообщает Информатор.

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Инцидент произошел в 14:00, на место происшествия сразу выехали бригада скорой помощи и полиция.

По словам медиков, переломов у ребенка нет. После оказания первой медицинской помощи девочку госпитализировали.

Инцидент произошел в 14:00 kiev.informator.ua

Ранее сообщалось о том, что в Хмельницкой области мама сдавала ребенка в аренду попрошайкам.