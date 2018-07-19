В метро Киева двухлетней девочке зажало ногу эскалатором

Нога ребенка застряла в эскалаторе на станции Олимпийская. Девочку госпитализировали после оказания первой помощи на месте.

В Киеве в четверг, 19 июля, на станции метро Олимпийская в эскалаторе застряла нога ребенка. На место происшествия сразу выехали медики и полиция, передает Информатор.

Отмечено, что инцидент произошел около 14:00 четверга.

На станцию метрополитена прибыли медики. Также на месте происшествия находились сотрудники полиции.

По словам правоохранителей, у девочки, 2,5 года, переломов нет, повреждены мягкие ткани стопы на правой ноге. Ребенка госпитализировали после оказания первой помощи на месте.

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Напомним, в Стамбуле (Турция) сломанный эскалатор "зажевал" мужчину.

Ранее сообщалось, что в Гонконге в торговом центре Langham Place сломался эскалатор, в результате чего пострадали около двух десятков человек.

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