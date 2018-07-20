Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве разбился мотоцикл: мужчина погиб, другого доставали из озера

Комментариев: 0
После инцидента выживший мужчина побежал в озеро, откуда его вылавливали патрульные.
В Киеве разбился мотоцикл: мужчина погиб, другого доставали из озера
© kiev.informator.ua
Фото 1/7
  • В Киеве 20 июля разбился мотоцикл: один человек погиб, второй госпитализирован
  • В Киеве 20 июля разбился мотоцикл: один человек погиб, второй госпитализирован
  • В Киеве 20 июля разбился мотоцикл: один человек погиб, второй госпитализирован
  • В Киеве 20 июля разбился мотоцикл: один человек погиб, второй госпитализирован
  • В Киеве 20 июля разбился мотоцикл: один человек погиб, второй госпитализирован
  • В Киеве 20 июля разбился мотоцикл: один человек погиб, второй госпитализирован
  • В Киеве 20 июля разбился мотоцикл: один человек погиб, второй госпитализирован
В Киеве разбился мотоцикл: мужчина погиб, другого доставали из озера
В Киеве 20 июля разбился мотоцикл: один человек погиб, второй госпитализирован
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Жуткое мото ДТП произошло в Киеве, на Осокорках ранним утром в пятницу, 20 июля. В результате происшествия один мужчина погиб,а другого полиции пришлось доставать из озера - он госпитализирован с тяжелыми травмами. Подробности инцидента сообщил Информатор.

Отмечается, что несчастный случай произошел на улице Центральной. Ранним утром, около 05:40, мотоцикл Bajaja Pulsar вылетел с проезжей части.

Читай также: Два мотоциклиста погибли при столкновении с авто в Харькове

По предварительной информации, мотоцикл ехал по улице Центральной в сторону 72-й садовой улице. По неизвестным причинам водитель не справился с управлением, слетел с проезжей части и врезался в рекламный стенд. В результате аварии один мужчина погиб, а второй был госпитализирован в больницу.

Кто из двоих людей находился за рулем байка установит следствие. Отмечается, что пострадавший все время твердил полиции, что он был на пассажирском сидении. Также выживший мужчина после ДТП побежал в озеро, которое находится рядом. Пострадавшего из озера доставали патрульные. После этого его передали медикам.

Погибшему было 32 года. Подробности происшествия выясняются. На месте работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, 14 июля сообщалось, что в Киеве мотоциклист насмерть сбил женщину, которая шла с кладбища. 

 

 

Поделись:
Теги: Киев, Осокорки, ДТП, мотоцикл, байк, разбился, погибший
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь