Инцидент произошел в районе Политехнического института. Восстановлению автомобили не подлежат.

В Киеве ночью 20 июля сгорели две машины одного владельца

В Киеве ночью одновременно сгорели две машины одного владельца

В Киеве ночью одновременно сгорели две машины одного владельца

В ночь на пятницу, 20 июля в Киеве, неподалеку от метро Политехнический институт, сгорели сразу два автомобиля, принадлежавшие одному владельцу. Об этом сообщает Информатор.

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Автомобили Chevrolet Captiva и Nissan Quest сгорели на улице Борщаговская, 10А. Пожарных уведомили о произошедшем около 03:00. Те оперативно выехали на вызов, однако спасать автомобили было уже поздно.

По словам владельца обеих машин Олега, он увидел в окно, что горит Chevrolet и выбежал, чтобы отогнать Nissan , однако Quest машина уже тоже горела. Оба автомобиля восстановлению не подлежат. Олег уверен, что это был поджог, так как обе машины начали гореть одновременно под капотом.

На месте работали пожарные, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Причину пожара установит следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Чоколовке автомобиль сгорел во дворе дома. Пытаясь отогнать машину, владелец получил ожоги.