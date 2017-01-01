"Цветущий" Днепр грозит гепатитом С и онкологией - экологи

В Днепре увеличилось количество сине-зеленых водорослей, которые представляют собой экологическую опасность.

Из года в год главная река Киева и Украины, Днепр, цветет. На воде появляются сине-зеленые водоросли. Особенно активно водоросли “буйствуют“ летом. Увеличение их количества в реке стало масштабной угрозой в последние пять лет, заявляют экологи. По мнению специалистов, водоросли грозят населению гепатитом С и даже всплеском онкологии. Об этом сообщает издание Obozrevatel.

“Это наблюдается более пяти лет. Прежде всего, это связано с нарушением водообмена реки Днепр с киевским водохранилищем, с массовым ростом сине-зеленых водорослей“, - сказал начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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По словам чиновника, в течение последних двух недель ведомство наблюдает загрязнения реки сине-зелеными водорослями, ухудшение состояния по микробиологическим показателям, а именно содержания кишечной палочки в поверхностных водоемах, что является индикатором загрязнения любыми условными патогенными микроорганизмами.

Специалист специалист по вопросам питьевой воды экологической организации “МАМА-86“ Анна Цветкова рассказала, что еще одна причина развития цветения Днепра, превращение реки в каскад водохранилищ. Это тормозит течение и приводит к застою воды.

Сине-зеленые водоросли буквально душат рыб и других обитателей Днепра. Растения перекрывают рыбам кислород, те гибнут и разлагаются, их гниение заражает воду. Кроме этого, рыбаки не могут заниматься отловом и продажей рыбы, а это уже несет определенный удар для экономики страны.

Но хуже всего то, что сине-зеленые водоросли производят опасные токсины, которые влияют на нервную и дыхательную системы и печень, а это, само собой, не очень хорошо для здоровья человека.

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“Водоканалы и контролирующие органы очень ограничены по измерительным показателях качества воды, никто не измеряет токсины в сине-зеленых водорослях. А эта вода идет на питьевую, она хлорируется, и это усиливает опасность. Купаться в такой воде опасно, сидеть возле такой воды, когда идет разложение, также довольно рискованно. Это может привести ко многим аллергическим реакциям“, - сообщила Анна Цветкова.

По ее словам, в Украине очень плохо исследуется влияние воды на здоровье человека.

“У нас есть эпидемия гепатита С, заболевание связано с влиянием на печень. И возникает вопрос, а какой фактор воздействия, например, воды, которую мы все время используем? Может, это из-за того, что мы ежедневно пьем в некоторой степени токсическую воду, особенно летом. Это надо доследовать и быть честными и открытыми к людям, которым вода поступает в дома“, - сказала Цветкова.

Не исключает специалист и то, что всплеск онкологических заболеваний, который постоянно сваливают на Чернобыль, также возникает из-за ужасного качества воды.

“Мы не понимаем, почему у нас такая онкология, мы рассказываем о Чернобыле, а никто не думает о качестве воды. У нас дефицит качественной воды, надо больше вкладывать в очистку воды, водоподготовку, но тот же самый “Киевводоканал“ сбрасывает в Днепр неочищенные сточные воды. Это не проблема будущего, это сегодняшняя проблема“, - заявила Цветкова.

Однако в чистоте и безопасности питьевой воды заверили в Госпотребслужбе города Киева, объясняя, что во время цветения вода очищается более тщательно.

Напомним, ранее сообщалось, что водохранилища под Киевом заполонили медузы.