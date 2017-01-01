Убил жену и хотел покончить с собой: в Киеве на 12 лет осудили мужчину

Мужчина нанес жертве более сорока ударов, потом перерезал себе вены и открыл газ.

В Киеве Святошинский районный суд приговорил к 12 годам тюремного заключения мужчину, который убил жену и пытался покончить с собой. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Преступление было совершено год назад. Местная жительница позвонила в полицию и сообщила о том, что обнаружила труп своей коллеги, которая утром не вышла на работу. Обеспокоенная, женщина пошла домой к жертве убийства. В квартире был ее муж, который признался в содеянном и в том, что пытался покончить с собой.

Преступник осужден на 12 лет kyiv.npu.gov.ua

Известно, что пара поссорилась на почве ревности. За несколько дней до этого пара ссорилась и даже решила жить отдельно – убитая собрала вещи мужа. Отношения между ними царили напряженные. Во время очередной ссоры убийца нанес жене больше сорока ударов, а себе канцелярским ножом перерезал вены и сухожилия, открыл на кухне газ и лег на диван.

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В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что у супругов часто происходили конфликты. На допросе преступник рассказал, что жена собиралась на работу, когда между ними возникла очередная ссора. Не сдержавшись, он схватил нож и стал им бить женщину. Когда понял, что натворил, решил покончить с собой. Однако его повреждения оказались незначительными, а вскоре в квартиру пришла знакомая его жены. Женщина сразу вызвала на место преступления полицию и врачей скорой.

Приговором Святошинского районного суда за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, злоумышленник приговорили к 12 годам лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина зарезал собственного отца.