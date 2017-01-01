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В Киеве ограбили на 2 миллиона сотрудника банка

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Ограбление произошло среди бела дня на улице Бастионной. Злоумышленники скрылись с места происшествия.
В Киеве среди бела дня ограбили банковского служащего на два миллиона гривен
В Киеве среди бела дня ограбили банковского служащего на два миллиона гривен
depositphotos.com

В четверг, 19 июля в Киеве неизвестные напали на сотрудника одного из украинских банков и похитили деньги – более двух миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в полиции.

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Как отмечается, четверо грабителей в масках на пали на мужчину среди бела дня, на улице Бастионной. К жертве применили силу и отняли деньги. По словам правоохранителей, деньги принадлежали банку, в котором работал служащий.
Неизвестные с места происшествия скрылись. Сейчас их разыскивают.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 187 УК Украины - разбой.

Напомним, в Харькове курсант ограбил кредитное учреждение. Он заявил, что мотивом ограбления была срочная потребность в деньгах на лечение тяжелобольного родственника.

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Теги: Киев, ограбление, миллионы, сотрудник банка, криминал
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