Наталья Белоусова: Капремонты крупных парков проходят во всех районах Киева
Сегодня капитальные ремонты крупных парков проводятся во всех районах Киева. Об этом рассказала временно исполняющая обязанности генерального директора коммунального объединения "Киевзеленстрой" Наталья Белоусова в интервью "Укринформу".
"В этом году Виталий Кличко поставил амбициозную задачу – капитально отремонтировать по одному крупному парку в районе. И сейчас работы проводятся, и в каждом парке они на разной степени готовности. Несколько объектов мы уже открыли, в некоторых только начнутся работы", – отметила Белоусова.
По ее словам, все обновленные парки объединяет то, что по примеру парка "Наталка" на Оболони в них предусмотрено тематическое зонирование, которое учитывает потребности разных групп.
"Здесь и детские площадки, и спортивные, и зоны тихого отдыха, где можно просто посидеть и насладиться природой, и современные лавочки, урны, LED-освещение, и, конечно же, озеленение с автоматическими системами полива. При этом каждый из парков уникален, и чтобы это понять, их нужно увидеть", – подчеркнула и. о. главы "Киевзеленстроя".
Она привела примеры оригинальных решений, реализованных в разных зеленых зонах столицы.
"Например, в парке "Отрадный" есть уникальный лабиринт, созданный из кустов блестящего кизильника и украшенный древовидными пионами, устланный гранитной крошкой. Парк "Победа" уже прославился своими инсталляциями и арт-объектами, такими как японский уголок, экодиван, силуэты животных среди деревьев, здесь самая большая детская площадка. В Сырецком парке будет необычная сцена для проведения различных мероприятий, праздников и концертов, также установят беседки для настольных игр", – рассказала Наталья Белоусова.
В ряде парков, по ее словам, будет сохранена природная составляющая, но при этом они станут современными и комфортными зонами отдыха.
"Совки" уникальны своей природой, которую мы подчеркнем и сохраним, создавая современный парк: по территории природного леса будет проходить эковеломаршрут, а входная группа будет выделяться неповторимой архитектурой. В парке Партизанской славы создадим пять уникальных фонтанов, подобных которым в Украине еще нет, смотровые площадки на озеро и цветочные композиции. Работая над обновлением парков, мы создаем эмоции: уникальные, положительные, те, которые хочется запомнить", – отметила и. о. руководителя "Киевзеленстроя".
Она рассказала, что кроме открытия уже озвученных парков, в разных районах Киева будут представлены обновленные скверы.
"Также мы откроем еще две выставки цветов на Певческом поле, которые всегда красочные и каждый год разные: традиционно ко Дню Независимости презентуем колоритные объекты, и в октябре – осенний фестиваль хризантем", – анонсировала Наталья Белоусова.