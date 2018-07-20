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В Киеве продавец шаурмы ранил ножом человека

Комментариев: 2
Инцидент произошел возле станции метро Дружбы Народов. Продавец шаурмы чего-то не поделил с тремя покупателями, вышел из МАФ-а и ранил одного из них в руку.
В Киеве "шаурмист" ранил ножом парня
В Киеве "шаурмист" ранил ножом парня
kiev.informator.ua

В Киеве продавец шаурмы ранил ножом молодого парня. Это случилось прямо у киоска с шаурмой на метро Дружбы Народов. Об инциденте сообщает Информатор

 

Продавца задержали
Продавца задержали
kiev.informator.ua

 

Очевидцы рассказали, что конфликту предшестовала ссора между тремя парнями и продавцом из этого ларька. Что-то не поделив, участники конфликта начали ссориться между собой. 

 

Киоск с шаурмой закрыт
Киоск с шаурмой закрыт
kiev.informator.ua

 

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Продавец шаурмы вышел из МАФа и ударил одного из молодых людей ножом. Женщины уверяют, что нож был очень большой и напоминал мачете. Парень истекал кровью, удар пришелся в руку. Прохожие вызвали полицию и скорую помощь.

 

Инцидент произошел у метро Дружбы народов
Инцидент произошел у метро Дружбы народов
kiev.informator.ua

 

До приезда медиков пострадавшему оказали первую помощь правоохранители. Парня госпитализировали. Ларек с шаурмой сейчас закрыт. На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Киеве мужчина зарезал собственного отца во время семейной ссоры.

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Теги: Киев, поножовщина, шаурма, продавец, ранение
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Комментариев (2)
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Сквозняк    20.07.2018, 18:20
Оценка:  +1
Сквозняк
Скоро и их как цыган щемить начнут, сами провацируют.
Gagarinn    20.07.2018, 17:50
Оценка:  +3
Gagarinn
Чебуреку не хватило мяса на шаурму? решил одолжить?
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