В Киеве продавец шаурмы ранил ножом человека

Инцидент произошел возле станции метро Дружбы Народов. Продавец шаурмы чего-то не поделил с тремя покупателями, вышел из МАФ-а и ранил одного из них в руку.

В Киеве продавец шаурмы ранил ножом молодого парня. Это случилось прямо у киоска с шаурмой на метро Дружбы Народов. Об инциденте сообщает Информатор.

Продавца задержали kiev.informator.ua

Очевидцы рассказали, что конфликту предшестовала ссора между тремя парнями и продавцом из этого ларька. Что-то не поделив, участники конфликта начали ссориться между собой.

Киоск с шаурмой закрыт kiev.informator.ua

Читай также: В Киеве произошла массовая драка с поножовщиной

Продавец шаурмы вышел из МАФа и ударил одного из молодых людей ножом. Женщины уверяют, что нож был очень большой и напоминал мачете. Парень истекал кровью, удар пришелся в руку. Прохожие вызвали полицию и скорую помощь.

Инцидент произошел у метро Дружбы народов kiev.informator.ua

До приезда медиков пострадавшему оказали первую помощь правоохранители. Парня госпитализировали. Ларек с шаурмой сейчас закрыт. На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Киеве мужчина зарезал собственного отца во время семейной ссоры.