В киевском ТРЦ женщина вскрыла вены из-за рюкзака за 500 грн

Таким образом женщина пыталась шантажировать охрану, чтобы отпустили ее мужа, которого заподозрили в краже.

В Киеве в ТРЦ Ocean Plaza женщина порезала себе вены, пытаясь шантажировать охранника. Ее мужа задержали за кражу рюкзака ценой в 500 грн. Об этом сообщает Информатор.

Предварительно, охранники торгвого центра заподозрили мужчину в краже. Предположительно, он приходился эксцентричной дамочке мужем. Как рассказал один из продавцов, мужчина украл товар в Ашане на 500 гривен (рюкзак).

Читай также: В Киеве иностранец своей кровью рисовал кресты на авто

Пока он находился в комнате охраны, она устроила истерику с криками “выпустите моего мужа“. После того, как ее выгнала охрана, она вернулась в Ашан, схватила нож, прибежала обратно в комнату охраны и порезала себе вены.

На место прибыла полиция и скорая. Медики госпитализировали женщину. Как сообщили медики очевидцам, девушка выживет, порез не угрожает жизни.

Напомним, почти в это же время недалеко от Ocean Plaza произошел еще один инцидент с ножом. На рынке возле станции метро Дружбы народов шаурмист пырнул ножом парня.