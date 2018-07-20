В киевском ТРЦ женщина вскрыла вены из-за рюкзака за 500 грн
В Киеве в ТРЦ Ocean Plaza женщина порезала себе вены, пытаясь шантажировать охранника. Ее мужа задержали за кражу рюкзака ценой в 500 грн. Об этом сообщает Информатор.
Предварительно, охранники торгвого центра заподозрили мужчину в краже. Предположительно, он приходился эксцентричной дамочке мужем. Как рассказал один из продавцов, мужчина украл товар в Ашане на 500 гривен (рюкзак).
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Пока он находился в комнате охраны, она устроила истерику с криками “выпустите моего мужа“. После того, как ее выгнала охрана, она вернулась в Ашан, схватила нож, прибежала обратно в комнату охраны и порезала себе вены.
На место прибыла полиция и скорая. Медики госпитализировали женщину. Как сообщили медики очевидцам, девушка выживет, порез не угрожает жизни.
Напомним, почти в это же время недалеко от Ocean Plaza произошел еще один инцидент с ножом. На рынке возле станции метро Дружбы народов шаурмист пырнул ножом парня.