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В киевском ТРЦ женщина вскрыла вены из-за рюкзака за 500 грн

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Таким образом женщина пыталась шантажировать охрану, чтобы отпустили ее мужа, которого заподозрили в краже.
В киевском ТРЦ женщина вскрыла вены из-за рюкзака за 500 грн
© kiev.informator.ua
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  • В Ocean Plaza женщина порезала вены, пытаясь шантажировать охранника
  • В Ocean Plaza женщина порезала вены, пытаясь шантажировать охранника
  • В Ocean Plaza женщина порезала вены, пытаясь шантажировать охранника
  • В Ocean Plaza женщина порезала вены, пытаясь шантажировать охранника
  • В Ocean Plaza женщина порезала вены, пытаясь шантажировать охранника
  • В Ocean Plaza женщина порезала вены, пытаясь шантажировать охранника
В киевском ТРЦ женщина вскрыла вены из-за рюкзака за 500 грн
В Ocean Plaza женщина порезала вены, пытаясь шантажировать охранника
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В Киеве в ТРЦ Ocean Plaza женщина порезала себе вены, пытаясь шантажировать охранника. Ее мужа задержали за кражу рюкзака ценой в 500 грн. Об этом сообщает Информатор

Предварительно, охранники торгвого центра заподозрили мужчину в краже. Предположительно, он приходился эксцентричной дамочке мужем. Как рассказал один из продавцов, мужчина украл товар в Ашане на 500 гривен (рюкзак). 

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Пока он находился в комнате охраны, она устроила истерику с криками “выпустите моего мужа“. После того, как ее выгнала охрана, она вернулась в Ашан, схватила нож, прибежала обратно в комнату охраны и порезала себе вены.

На место прибыла полиция и скорая. Медики госпитализировали женщину. Как сообщили медики очевидцам, девушка выживет, порез не угрожает жизни.

Напомним, почти в это же время недалеко от Ocean Plaza произошел еще один инцидент с ножом. На рынке возле станции метро Дружбы народов шаурмист пырнул ножом парня.

 

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Теги: Киев, Ocean Plaza, кража, порезала вены, шантаж
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