В результате аварии на Столичном шоссе среди погибших оказался ребенок, еще трое пострадали.

В Киеве в результате аварии погибли три человека, еще трое получили травмы. ДТП случилось около 18.20 в Голосеевском районе Киева сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Cмотрите фотогалерею: При ДТП в Киеве погибли три человека

"На Столичном шоссе произошло столкновение трех легковых автомобилей с последующим возгоранием. В результате ДТП погибли три человека (из них один ребенок) и пострадало три человека, которые госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

Последствия аварии устраняют 14 спасателей с помощью трех единиц спецтехники.

Напомним, Национальная полиция совместно с Государственной службой по безопасности на транспорте проведут проверки автоперевозчиков по всем автостанциям и местам высадки/посадки пассажиров на наличие лицензий и технической исправности автомобилей.

Ранее первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой поручил Нацполиции усилить безопасность на автодорогах в курортный сезон.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet