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Киевлян предупредили о грозе

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Синоптики сообщают, что в столице Украины в ближайшие 2-3 часа начнется гроза. Температура воздуха будет высокой.
В столице в ближайшие 2-3 часа начнется гроза
В столице в ближайшие 2-3 часа начнется гроза
Getty Images

В Киеве в субботу, 21 июля, в ближайшие 2-3 часа ожидается гроза, которая сохранится до конца текущих суток. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

По информации синоптиков, сегодня в столице ожидается переменная облачность, ветер 5-10 м/с. Воздух прогреется до +27 градусов. Также в течение дня возможен кратковременный дождь.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее украинцам в июле обещали до +41 градуса.

Напомним, в Украине в субботу и воскресенье, 21 и 22 июля, пройдут грозы. Температура воздуха будет высокой.

 

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Теги: погода, дождь, Гроза, дожди, непогода, Гидрометцентр, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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