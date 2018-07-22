Киевский мусоросжигательный завод Энергия прекратил прием отходов

Киев – единственный город в Украине, где из ТБО производится теплоэнергия .

Завод более не будет под юрисдикцией Киевэнерго kyivenergo.com

Киевский мусоросжигательный завод Энергия временно прекратил прием отходов в связи со сменой управляющей компании.

Об этом сообщила пресс-служба Киевэнерго.

Запасов твердых бытовых отходов (около 10 тонн), как заявили на предприятии, достаточно для обеспечения плановой работы до 31 июля, когда истекает срок соглашения с Киевэнерго. С 1 августа завод переходит в управление городских властей как объект коммунальной собственности.

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Соглашение между столичными властями и компанией Киевэнерго на управление коммунальными активами (городское тепловое хозяйство, ТЕЦ 5 и ТЭЦ 6, мусоросжигательный завод Энергия) было подписано в 2001 году. В течение 17 лет Киевэнерго обеспечивало около 70% киевлян централизованным отоплением и горячим водоснабжением, и весь Киев – электричеством. Кроме того, компания отвечала за бесперебойную работу двух теплоэлектроцентралей, расположенных в Киеве. По условиям соглашения в управление Киевэнерго перешел и мусоросжигательный завод Энергия.

Сейчас мусоросжигательный завод Энергия – полноценная городская мини-теплоцентраль, а Киев – единственный город в Украине, где из бытового мусора производится и подается в сети теплоэнергия. На сегодня завод перерабатывает около 25% объема твердых бытовых отходов жизнедеятельности Киева.

Как сообщалось 21 июля, в Черкасской области обнаружили две фуры со львовским мусором.