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Под Киевом авто патрульных рухнуло в реку во время погони

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Во время преследования нарушитель на мопеде поехал по пешеходному мосту через реку.
У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга
У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга
facebook.com/nicolacik

На Петропавловской Борщаговке под Киевом вследствие погони за мопедом автомобиль патрульной полиции слетел в реку Нивка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Николай Мельниченко.

По словам очевидцев, во время преследования нарушитель на мопеде поехал по пешеходному мосту через реку, а автомобиль копов Skoda Rapid упал в воду.

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На данный момент на месте происшествия находятся спасатели и правоохранители. Автомобиль полицейских достали из воды. Сообщается, что машина сильно разбита. У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга. Еще одного полицейского разыскивают в реке. Однако, есть информация, что он скрылся с места происшествия.

Погоня полиции. Авто рухнуло в реку
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Как сообщалось, в Ржищеве произошла комичная погоня патрульных за нарушителем.

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Теги: ДТП, полиция, Киевская область
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