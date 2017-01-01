Под Киевом авто патрульных рухнуло в реку во время погони
На Петропавловской Борщаговке под Киевом вследствие погони за мопедом автомобиль патрульной полиции слетел в реку Нивка.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Николай Мельниченко.
По словам очевидцев, во время преследования нарушитель на мопеде поехал по пешеходному мосту через реку, а автомобиль копов Skoda Rapid упал в воду.
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На данный момент на месте происшествия находятся спасатели и правоохранители. Автомобиль полицейских достали из воды. Сообщается, что машина сильно разбита. У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга. Еще одного полицейского разыскивают в реке. Однако, есть информация, что он скрылся с места происшествия.
Как сообщалось, в Ржищеве произошла комичная погоня патрульных за нарушителем.