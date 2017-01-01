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Под Киевом Ford врезался в грузовик, есть жертвы

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Водитель автомобиля Ford на высокой скорости влетел в припаркованную фуру DAF. Два пассажира легкового авто погибли на месте.
Под Березанью легковушка врезалась в припаркованную фуру
Под Березанью легковушка врезалась в припаркованную фуру
Пресс-служба Нацполиции Украины

На трассе Киев-Харьков легковой автомобиль Ford Mondeo врезался в фуру, погибли два человека. Авария произошла около 9.25 воскресенья, 22 июля, возле г.Березань Барышевского района Киевской области, сообщили в полиции.

"52-летний житель г.Запорожье, водитель автомобиля Ford Mondeo, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком DAF, который был припаркован в специально отведенном месте", – уточнили правоохранители.

В результате столкновения от полученных многочисленных телесных повреждений погибли двое пассажиров автомобиля Ford - 73-летняя мать водителя и его 10-летняя дочь.

По данным полиции, водитель Ford попал в лужу на повороте, из-за чего автомобиль откинуло на грузовик.

Ранее на Столичном шоссе под Киевом произошло столкновение трех легковых автомобилей с последующим возгоранием – погибли три человека.

 

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Теги: Киев, ДТП, Киевская область, авария, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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