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В центре Киева на газоне живет ограбленный иностранный преподаватель

Комментариев: 2
Иностранца по расовому признаку также избили неизвестные.
Педагог надеется найти представителей Американской протестантской церкви
Педагог надеется найти представителей Американской протестантской церкви
politeka.net

26-летний учитель кенийско-канадского происхождения, Леонардо Цезарь, прибыл в Украину из Санкт-Петербурга три недели назад. В день приезда его обокрали, забрали все - деньги, вещи, документы. 

Об этом сообщает Politeka.net.

Последние три недели Леонардо живет на улице. У иностранца совершенно нет знакомых в Киеве, поэтому он был вынужден расположиться на газоне в нескольких сотнях метров от станции метро Контрактовая площадь. Мужчина живет у фонтана под открытым небом.

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"Сразу после приезда на железнодорожный вокзал я немного задремал уставший с дороги, на сиденьях внутри помещения. Когда проснулся, уже не было ни моих сумок с вещами, деньгами и документами. Даже очки сняли с меня", - рассказал пострадавший.

По словам обворованного иностранца, денег было - 4000 фунтов, их хватило бы и на жилье, и на питание. Также Цезарь говорит, что сразу же после ограбления написал заявление в полицию, но реакции правоохранителей до сих пор нет.

Мужчину избили из-за того, что он темнокожий
Мужчину избили из-за того, что он темнокожий
politeka.net

Несколько дней назад Леонардо еще и избили. По словам иностранца, четверо молодых людей с девушкой напали на него только за то, что он "черномазый иностранец". Цезарь обращался в кенийское посольство за помощью (отец парня - кениец, а мать - канадка), но там только отвечают, что очень заняты.

Парень ночует на газоне рядом со станцией метро Контрактовая площадь
Парень ночует на газоне рядом со станцией метро Контрактовая площадь
politeka.net

На данный момент ограблен иностранец хочет только одного: найти представителей Американской протестантской церкви. Парень уверен, что они его в беде не оставят.

Как сообщалось 6 июня, в Одессе избили 71-летнего американского певца.

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Теги: ограбление, иностранец, Киев
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Комментариев (3)
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Коцман__Бобза    23.07.2018, 10:08
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Столько нестыковок. Если ехал в поезде, То почему "устал" с дороги? Видимо бухал с попутчиками всю дорогу. Может они ему клофелина и подсыпали, а потом и обобрали. Если он приехал из Питера, а не шпион ли он? А, может, диверсант? А деньги и документы может сам потерял по пьяни.
Коцман__Бобза    23.07.2018, 10:01
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
Это "ромы" обокрали его. Пусть в ООН жалуется.
Абракадобр    23.07.2018, 09:25
Оценка:  +5
Абракадобр
И где правозащитники и шум в прессе?
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