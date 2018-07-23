В центре Киева на газоне живет ограбленный иностранный преподаватель

26-летний учитель кенийско-канадского происхождения, Леонардо Цезарь, прибыл в Украину из Санкт-Петербурга три недели назад. В день приезда его обокрали, забрали все - деньги, вещи, документы.

Об этом сообщает Politeka.net.

Последние три недели Леонардо живет на улице. У иностранца совершенно нет знакомых в Киеве, поэтому он был вынужден расположиться на газоне в нескольких сотнях метров от станции метро Контрактовая площадь. Мужчина живет у фонтана под открытым небом.

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"Сразу после приезда на железнодорожный вокзал я немного задремал уставший с дороги, на сиденьях внутри помещения. Когда проснулся, уже не было ни моих сумок с вещами, деньгами и документами. Даже очки сняли с меня", - рассказал пострадавший.

По словам обворованного иностранца, денег было - 4000 фунтов, их хватило бы и на жилье, и на питание. Также Цезарь говорит, что сразу же после ограбления написал заявление в полицию, но реакции правоохранителей до сих пор нет.

Мужчину избили из-за того, что он темнокожий politeka.net

Несколько дней назад Леонардо еще и избили. По словам иностранца, четверо молодых людей с девушкой напали на него только за то, что он "черномазый иностранец". Цезарь обращался в кенийское посольство за помощью (отец парня - кениец, а мать - канадка), но там только отвечают, что очень заняты.

Парень ночует на газоне рядом со станцией метро Контрактовая площадь politeka.net

На данный момент ограблен иностранец хочет только одного: найти представителей Американской протестантской церкви. Парень уверен, что они его в беде не оставят.