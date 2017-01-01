В Киеве грузовик протаранил кафе

Водитель сбежал с места инцидента.

Никто из людей не пострадал newsone.ua

На улице Искровской в Соломенском районе Киева в ночь на понедельник, 23 июля, грузовик на скорости въехал в кафе.

Об этом сообщает NewsOne.

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По предварительной информации, в салоне автомобиля находились три человека – водитель и два пассажира. Все они сбежали с места инцидента. По данным полиции, они скрылись в направлении улицы Ереванской.

Хозяин кафе ситуацию не комментирует newsone.ua

Полиция выясняет обстоятельства инцидента newsone.ua

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Владелец кафе также находится на месте инцидента. Комментировать ситуацию он отказался.

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