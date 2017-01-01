В Киеве грузовик протаранил кафе
Водитель сбежал с места инцидента.
На улице Искровской в Соломенском районе Киева в ночь на понедельник, 23 июля, грузовик на скорости въехал в кафе.
Об этом сообщает NewsOne.
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По предварительной информации, в салоне автомобиля находились три человека – водитель и два пассажира. Все они сбежали с места инцидента. По данным полиции, они скрылись в направлении улицы Ереванской.
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Владелец кафе также находится на месте инцидента. Комментировать ситуацию он отказался.
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