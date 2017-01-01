В Киеве поляк убил мужчину, ранил женщину и бросался на копов с ножом

Иностранный гражданин задержан полицией. При задержании бросался на полицейских с ножом - старший наряда применил табельное оружие.

В Киеве гражданин Польши убил мужчину и ранил ножом женщину. При задержании, преступник стал бросаться на правоохранителей с ножом. Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.

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Инцидент произошел в Деснянском районе столицы. Тело убитого иностранцем мужчины обнаружили на улице Гната Хоткевича. На теле обнаружились много численные ножевые ранения На место выехала следственно-оперативная группа, которая с камер наблюдения получила приметы мужчины, причастного к преступлению.

Вскоре полицейские возле дома на улице Двинской увидели, что неизвестный бьет ножом женщину. Пострадавшей вызвали скорую, а правоохранители начали задерживать преступника.

Злоумышленник напал на копов с ножом. Сотрудник полиции выстрелил из табельного оружия в ногу поляка, в результате убийца 1989 года рождения получил ранение ноги и был госпитализирован.

Следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ст. 115 (Покушение на убийство), ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Николаеве пьяный нападал с ножом на прохожих и притворялся больным.