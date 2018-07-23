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В Киеве водитель микроавтобуса уничтожил такси Uber и прятался на озере

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По словам очевидцев, перед столкновением с таксистом на Hyundai Accent, неадекватный водитель микроавтобуса создал еще несколько опасных ситуаций на дороге.
В Киеве водитель микроавтобуса уничтожил такси Uber и прятался на озере
© kiev.informator.ua
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  • В Киеве неадекватный водитель микроавтобуса уничтожил такси и пытался скрыться в районе озера
В Киеве водитель микроавтобуса уничтожил такси Uber и прятался на озере
В Киеве неадекватный водитель микроавтобуса уничтожил такси и пытался скрыться в районе озера
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В Киеве произошло серьезное ДТП  с участием автомобиля Hyundai Accеnt, работающего на Uber, и микроавтобуса Ford Transit. Авария случилась по вине неадекватного водителя микроавтобуса. Виновник ДТП попытался скрыться в районе озера. Об этом сообщает Информатор

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Как отмечается, авария произошла в воскресенье, 22 июля, между станциями метро Позняки и Осокорки. Очевидцы рассказали, что водитель Хюндая остановился на отдых в дорожном кармане на проспекте Бажана. В этот момент в него на скорости врезался микроавтобус Ford Transit. От удара, легковушку отбросил в отбойник через всю дорогу. После столкновения, водитель Форда заехал на зеленую зону рядом с дорогой, выскочил из транспортного средства и побежал к озеру, расположенному неподалеку. Однако за ним погнались свидетели ДТП, задержали и передали полицейским. 

Очевидцы рассказали, что этот водитель перед столкновением едва не сбил пешехода и создал несколько опасных ситуация на дороге. При задержании вел себя неадекватно. 

К счастью, водитель Uber отделался только легкими травмами. Но от госпитализации отказываться не стал. У Хюндая полностью разбита задняя сторона. На месте работали два экипажа патрульных скорая и следственно-оперативная группа. 

Напомним, ранее в Киеве разбилась Audi. Водитель иномарки в реанимации. 

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Теги: Киев, Ford, Hyundai, ДТП, неадекват, озеро, Uber
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