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Ливни в Киеве: машины на Левобережной плавают в воде

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Транспортные средства уходят под воду по самые капоты.
Дожди затопили дороги
Дожди затопили дороги
kiev.informator.ua

Дождливая погода в Киеве превратила улицы и дороги в реки. Непогода бушует всю неделю - грозы и проливные дожди практически не прекращаются. Некоторые улицы и дороги оказались сильно затопленными. Так, некоторым автомобилистам пришлось добираться до работы буквально вплавь. Об этом написал пользователь Андрей Фоменко на своей странице в Facebook.   

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Сильное затопление замечено в понедельник, 23 июля, на улице Митрополита Шептицкого.

Из-за сильных дождей затопило проезжую часть под мостом возле станции метро Левобережная. На видео видно, как автомобили практически с капотом уходят под воду, а проезжая, создают волну. Участок затопленной дороги небольшой, однако в воде также находится и “зебра“.

Сильные ливни затопили дорогу на Левобережной
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Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове подтопило более 20 домов.

 

 

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Теги: Украина, Киев, Левобережная, Ливень, машины, вплавь, стихия, непогода
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