Ливни в Киеве: машины на Левобережной плавают в воде

Транспортные средства уходят под воду по самые капоты.

Дождливая погода в Киеве превратила улицы и дороги в реки. Непогода бушует всю неделю - грозы и проливные дожди практически не прекращаются. Некоторые улицы и дороги оказались сильно затопленными. Так, некоторым автомобилистам пришлось добираться до работы буквально вплавь. Об этом написал пользователь Андрей Фоменко на своей странице в Facebook.

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Сильное затопление замечено в понедельник, 23 июля, на улице Митрополита Шептицкого.

Из-за сильных дождей затопило проезжую часть под мостом возле станции метро Левобережная. На видео видно, как автомобили практически с капотом уходят под воду, а проезжая, создают волну. Участок затопленной дороги небольшой, однако в воде также находится и “зебра“.

Сильные ливни затопили дорогу на Левобережной 0:00 / 01:06

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове подтопило более 20 домов.