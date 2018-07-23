Ливни в Киеве: водой затопило салон троллейбуса с пассажирами
В результате обильных осадков в некоторых районах Киева частично затоплена проезжая часть.
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В Киеве на улице Сверстюка из-за затопленной дороги вода заполнила салон троллейбуса №95 (ж/м Никольская Слободка - станция Левый Берег), в котором находились пассажиры.
Об этом сообщает Kyiv Live в Facebook.
Движение транспорта в районе станции метро Левобережная в направлении центра города уже немного налаживается, водная преграда отступает.
Как сообщалось 23 июля, после ливня в Киеве машины на Левобережной плавают в воде.
1. 95 по этой дороге не ездит.
2. там толлейбусов нет в принципе.
3. при ливнях этот участок затапливает каждый год.