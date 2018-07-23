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Ливни в Киеве: водой затопило салон троллейбуса с пассажирами

Комментариев: 3
В результате обильных осадков в некоторых районах Киева частично затоплена проезжая часть.
Уровень воды был такой, что залило салон троллейбуса
Уровень воды был такой, что залило салон троллейбуса
скриншот из видео

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В Киеве на улице Сверстюка из-за затопленной дороги вода заполнила салон троллейбуса №95 (ж/м Никольская Слободка - станция Левый Берег), в котором находились пассажиры.

Об этом сообщает Kyiv Live в Facebook. 

Движение транспорта в районе станции метро Левобережная в направлении центра города уже немного налаживается, водная преграда отступает. 

Как сообщалось 23 июля, после ливня в Киеве машины на Левобережной плавают в воде.

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Теги: потоп, затопило, Киев, троллейбус
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Комментариев (3)
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FEZz    23.07.2018, 17:30
Оценка:  -1
FEZz
Кто писал текст - явно понаехавший.
1. 95 по этой дороге не ездит.
2. там толлейбусов нет в принципе.
3. при ливнях этот участок затапливает каждый год.
mastter77    23.07.2018, 17:27
Оценка:  +1
mastter77
а что вы хотели - в новый тариф входит мытье ног!!!
nail    23.07.2018, 17:25
Оценка:  +2
nail
по 8 гривен теперь и с бассейном проезд
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