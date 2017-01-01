"Интересные персонажи" хранили в киевской квартире арсенал оружия

Первый заместитель главы Нацполиции пообещал рассказать любопытные подробности о хранивших оружие арендаторах квартиры.

В понедельник, 23 июля, в квартире столичной многоэтажки работники полиции изъяли арсенал оружия.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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“Весь этот арсенал был изъят работниками полиции в обычной квартире одной из многоэтажек Киева. Кстати, все это “сокровище“ хранили не сами владельцы дома, а арендаторы, которые сняли жилье на незначительный период“, - написал он.

По словам Аброськина, арендаторы - “очень интересные персонажи“. Он пообещал рассказать о них позже.

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