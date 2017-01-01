На Оболони поймали "на горячем" группу квартирных воров

В помещение злоумышленники проникли путем взлома замка входной двери.

Дверной замок не стал преградой для воров kyiv.npu.gov.ua

В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что на улице Архипенко сотрудники уголовного розыска задержали квартирных воров. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции для документирования события.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Установлено, что во время отработки территории района оперативники заметили трех человек, которые ранее попадали в поле зрения правоохранителей за совершение краж, поэтому решили проследить за ними.

Правонарушители сломали замок входной двери и зашли в чужой дом, откуда похитили более 20 000 гривен, драгоценности и бытовую технику хозяев. Работники полиции задержали злоумышленников, когда они пытались скрыться с места преступления.

Преступники задержаны kyiv.npu.gov.ua

В ходе поверхностного осмотра у воров обнаружили чужое имущество, потом узнала потерпевшая. Всех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это двое иностранцев, 1974 и 1975 рождения, ранее судимые за совершение краж, а также местная жительница, 1975 года рождения.

Все украденное имущество изъяли kyiv.npu.gov.ua

Как сообщалось 16 июня, в Киеве на горячем поймали домушников.